Finaldags i Champions League.

I kväll ska PSG eller Arsenal lyfta den prestigefyllda titeln.

Här är allt du behöver veta inför finalen.

Under lördagskvällen är det dags för en av fotbollsvärldens givna höjdpunkter när Europas mest prestigefyllda turneringar ska avgöras. Den franska ligamästaren Paris Saint-Germain drabbar samman med Premier League-vinnaren Arsenal i finalen i Champions League i Budapest, Ungern.

PSG – Arsenal: När och var?

Arena: Puskas Arena, Budapest

Puskas Arena, Budapest Datum: 30 maj

30 maj Avsparkstid: 18:00 (svensk tid)

18:00 (svensk tid) Streaming: Viaplay

Finalen spelas i den ungerska huvudstaden Budapest på den ungerska nationalarenan Puskas Arena, döpt efter legendaren Ferenc Puskas, och startar klockan 18:00 svensk tid.

Var kan jag streama PSG – Arsenal?

Om du vill se finalen i Champions League mellan PSG och Arsenal är det streamingplattformen Viaplay som gäller. Kanalen äger rättigheterna till hela Champions League-spelet fram till och med nästa säsong, 2026/27. Efter det tar Disney Plus över rättigheterna.

För dig som vill se matchen på linjär TV sänds den i kanalerna V Sport Premium och V Sport UltraHD.

Vill du se finalen krävs det att du är betalande abonnent på Viaplay.

Sändningen startar redan klockan 16:25, drygt en och en halv timme innan avsparkstid. I studion inför matchen sitter Richard Henriksson, Bojan Djordjic, Erik Niva och Martin Åslund. Finalen kommenteras av duon Anders Bjuhr och Fredrik Ljungberg.

PSG – Arsenal: Vad kan man förvänta sig?

De två finallagen är Europas, och i och med det världens, absolut bästa lag. Paris Saint-Germain kommer från ännu en titelvinnande säsong i franska Ligue 1, klubbens femte (!) raka ligatitel, och kvällens Champions League-final är fransmännens andra raka efter fjolårssegern mot italienska Inter (5–0). Vid en seger blir PSG det andra laget i Champions League-eran (sedan 1992/93) att vinna två raka CL-titlar, efter Real Madrids tre raka mellan 2016 och 2018.

PSG tog sig till finalen via kvalspel mot ligarivalen Monaco (5–4), seger mot Chelsea i åttondelsfinalen (8–2), seger mot Liverpool i kvartsfinalen (4–0) och mot Bayern München i semin (6–5).

Arsenal kommer från sin första Premier League-vinnande säsong sedan säsongen 2003/04 och fick lyfta titeln i säsongens sista match. Därmed var den 22 år långa titeltorkan bruten för ”The Gunners”.

London-klubben har inte varit i Champions League-final på 20 år och senast det begav sig, 2005/06, föll Arsenal mot Barcelona. Faktum är att ”The Gunners” aldrig har vunnit den prestigefyllda titeln, och om det blir en rödvit seger i kväll blir de bara den andra London-klubben att vinna CL efter Chelsea.

Arsenal vann Champions Leagues ligaspel i höstas och har tagit sig förbi Bayer Leverkusen i åttondelen (3–1), Sporting i kvarten (1–0) och Atletico Madrid i semifinalen (2–1).

PSG: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Paris Saint-Germain Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

PSG förväntad startelva: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Arsenal: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Arsenal Spelare Lämna tillbaka Ben White knee-injury Mid August 2026

Arsenal förväntad startelva: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Eze, Saka, Martinelli – Gyökeres.