Barcelona-stjärnan lämnar – ryktas till England

Maria ”Mapi” Leon lämnar Barcelona efter nio år.

Nu ryktas hon till bland annat England.

Mittbacken Maria ”Mapi” Leon har kommit med beskedet att hennes tid i FC Barcelona är över. Hon anslöt till klubben under sommaren 2017 och har sedan dess varit en given del av laget.

309 matcher senare och sagan är slut för denna gången.

Nu ryktas 30-åringen till London City Lionesses, precis som sin förre lagkamrat Alexia Putellas.