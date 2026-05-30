JUST NU: Emil Holm missar VM – Johansson ersätter

Högerbacken Emil Holm var uttagen till VM, men det blir ingen mästerskapssommar för honom. Han tvingas lämna återbud på grund på grund av en muskelskada.

– Det är givetvis tråkigt för oss och för Emil som tvingas lämna oss i detta skede. Vi känner med honom och önskar honom snabb återhämtning, säger förbundskapten Graham Potter via SvFFs uttalande.

Herman Johansson, som är på plats i Stockholm sedan tidigare, kommer ersätta Holm.

Sverige ska spela genrep mot Norge och Grekland. Då kallar Graham Potter in Sebastian Nanasi. Nanasi har spelat nio matcher med herrlandslaget och blir reserv för VM-truppen.