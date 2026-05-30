Tydliga beskedet: Återvänder inte till MFF i sommar

SOLNA. Anders Christiansen dök i går upp i Mattias Svanbergs gamla Bologna-tröja och uttalade sig efteråt att han vill se landslagsmittfältaren återvända till MFF i sommar.

Men Malmö FF:s lagkapten får vänta.

– En vacker dag är det möjligt, men det är nog ett tag kvar till dess, säger Svanberg under landslagssamlingen.

”Solen, stjärnorna, månen och gräset – allt står i linje. Han får jättegärna komma hem nu”.

Anders Christiansen dök under gårdagen upp i Mattias Svanbergs gamla Bolognatröja och uttalade sig sedan för Expressen att han vill se landslagsmittfältaren återvända till MFF i sommar.

Så sent som i måndags åkte Svanberg ur Bundesliga med Wolfsburg och har själv ryktats vilja lämna efter degraderingen – något han tog slog ifrån sig i intervju med FD under onsdagen:

”Jag vet inte varifrån de uppgifterna har kommit ifrån. Läget just nu är att först och främst fokusera på VM. Jag har ett år kvar på kontraktet och jag är Wolfsburgsspelare tills den dagen jag inte längre är det”, sa Svanberg.

Det var sommaren 2018 som Mattias Svanberg efter 2,5 år i MFF:s A-lag som han såldes för omkring 50 miljoner kronor till Bologna. Fyra år senare flyttade han till Wolfsburg.

Att det redan skulle bli MFF nu ser 27-åringen som uteslutet.

– Det är nog ett tag kvar till dess. Vi får se. En vacker dag är det möjligt. Jag kommer inte säga att det kommer hända, men jag kommer heller inte säga att det inte kommer hända. Det beror helt på hur min karriär fortsätter.

Malmö FF har svarat för en katastrofal vårsäsong i allsvenskan och huserar först på en tolfteplats med bara tre poäng ner till kvalstrecket. I veckan sparkades tränaren Miguel Ángel Ramirez.

– Det är under förväntningarna. Spelarna vet om det, men de har i alla fall tiden på sin sida. Nu har de tagit beslutet att sparka tränaren, det finns tid att vända på det. Jag hoppas helt klart att de kan få till en bättre höst, avslutar Svanberg som om dryga två veckor spelar VM-premiär mot Tunisien.