Gais galna hemmafacit: Bäst (!) i allsvenskan

Gais är överlägset på hemmaplan.

Det är siffrorna som talar för hemmalaget inför lördagens match mot Kalmar FF.

Foto: Bildbyrån

Fjolårets allsvenska trea Gais ligger precis i mitten av tabellen efter tio matcher. Succégänget inledde säsongen svajigt och förlorade de tre inledande matcherna strax efter att nyckelduon Gustav Lundgren och Kevin Holmén åkt på var sin långtidsskada, men om vi analyserar Gais senaste matcher ser det däremot bättre ut.

Göteborgsklubben kommer senast från en 2–1-förlust borta mot serieledande Sirius men innan dess hade grönsvart gått sex raka matcher utan att förlora. Och trots att tabellplaceringen inte imponerar sett till fjolårets tredjeplats finns det andra parametrar där Gais är ledande i landet.

Där är Gais bäst i allsvenskan

Enligt statistik från databasen Opta är det spelet hemma på Gamla ullevi som imponerar mest. Gais-försvaret på hemmaplan är nämligen bergfast.

August Wängberg. Foto: Bildbyrån

På fem hemmamatcher har grönsvart bara släppt in två (!) mål, ett i premiären mot Djurgården och ett i kryssmatchen mot Degerfors. Det är det bästa hemmafacitet i hela serien. Samtidigt har Gais hållit nollan i tre av fem hemmamatcher vilket också är en toppnotering i allsvenskan 2026.

Anledningen? Jo, Gais släpper näst in till ingenting när de spelar hemma på Gamla ullevi. Faktum är att de grönsvarta burväktarna Kees Sims, Andreas Hermansen och Mergim Krasniqi bara har fått totalt 15 skott mot sig på hemmaplan. Och, ja, även det är bäst i hela allsvenskan enligt Optas siffror.

Statistiken som talar mot Kalmar

Om man tittar på den allsvenska hemmatabellen, alltså en tabell över poängen som lagen har samlat ihop under sina hemmamatcher, tar Gais dessutom ett jättekliv uppåt. Atlet- och idrottssällskapet ligger nämligen på femteplats i hemmatabellen, vilket är en skillnad på tre platser jämfört med klubbens åttondeplats.

För Gais är detta fin läsning, speciellt med tanke på att den sista matchen innan VM- och sommaruppehållet spelas just på hemmaplan. I dag, lördag, kommer den allsvenska elvan Kalmar FF på besök och som grädde på moset är KFF sämst i serien på att spela på bortaplan. Kalmar har nämligen förlorat samtliga av sina fyra inledande bortamatcher.

Matchen mellan Gais och Kalmar FF startar klockan 15:00 under lördagen.