TV: Isak hyllas efter debuten: ”Han var fantastisk”

Nästan en timme, så lång blev Alexander Isaks Liverpool-debut.

Efter debuten hyllas han av vicekaptenen Andrew Robertson.

– Han var fantastisk, han var riktigt bra i första halvlek, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Alexander Isaks Liverpool-debut genomfördes ikväll.

Svensken fanns med från start i Champions League-premiären mot Atletico Madrid och fick lite mindre än en timme på planen innan han byttes ut.

Något mål blev det inte för svensken i sitt första Liverpool-framträdande, men trots det hyllas han av vicekaptenen Andrew Robertson efter Liverpools 3–2-seger.

– Han var fantastisk, han var riktigt bra i första halvlek. Sen var han lite trött innan han kom av, men han har ju inte haft så mycket försäsong. Han visade vilken kvalité han kommer att bidra med och sedan för honom att kliva av och vi sätter in sådan kvalité i Hugo (Ekitike). Det är ett skönt problem att ha, vem av dem som ska spela. De båda har hög kvalité, de har hög potential. Jag tror båda kommer vara massiva spelare för Liverpool, säger han till Viaplay.

Härnäst för Liverpool och Isak väntar Merseyside-derby i Premier League. Liverpool tar nämligen emot Everton på Anfield klockan 13:30 på lördag.