Uppgifter: Alvarez missar matchen mot Liverpool

Atletico Madrid kan tvingas klara sig utan stjärnan Julian Alvarez mot Liverpool.

Det rapporterar El Chiringuito.

Atletico Madrid inleder Champions League-spelet mot Liverpool. Samma match som Alexander Isak kan göra sin efterlängtade debut.

Inför matchen rapporterar El Chiringuito att Atletico Madrid har åkt på ett bakslag. Det är anfallsstjärnan Julian Alvarez som uppges missa premiärmatchen.

Anledningen ska vara att argentinaren har knäsmärtor och kommer där till inte att resa med laget till England.

Liverpool mot Atletico Madrid spelas på onsdag med avsparkstid 21.00.