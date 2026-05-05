Atlético Madrid har lämnat in klagomål inför CL-returen

Atlético Madrid har anmält en incident till Uefa inför returmötet mot Arsenal i Champions League.

Enligt uppgifter handlar det om fyrverkerier utanför lagets hotell.

Inför tisdagens semifinalretur i London har Atlético Madrid uttryckt missnöje över störningar natten före match. Enligt uppgifter från spansk media ska fyrverkerier ha avfyrats utanför lagets hotell, vilket kan ha påverkat spelarnas sömn.

Klubben har därför lämnat in ett klagomål till Uefa.

Det första mötet i Spanien mellan Atlético och Arsenal slutade 1–1, vilket gör returen helt avgörande.



Vinnaren går vidare till final, där antingen Bayern München eller Paris Saint-Germain väntar. Finalen spelas den 30 maj på Puskás Aréna i Ungern.