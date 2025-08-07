SOLNA. Inför derbyt menar Djurgårdens tränare Jani Honkavaara att AIK lider utan Anton Salétros.

När FotbollDirekt frågar AIK:s tränare Mikkjal Thomassen om laget är för beroende av sin lagkapten kommer svaret snabbt.

– Inger lag skulle kunna ersätta Salétros, hans matcher talar för sig självt, säger Thomassen.

”Mittfältaren… vad är namnet nu igen? Han är bästa spelaren, han håller ihop laget. Sal… Salétros! Utan Salétros lider AIK. Enligt mig är han den stora nyckelspelaren, han är deras viktigaste spelare”.

Orden var Jani Honkavaaras i veckan inför söndagens derby mot AIK, detta ett par dagar efter Anton Salétros uppvisning i Conference League-kvalreturen hemma mot estniska Paide där svenska landslagsmittfältaren var en klass för sig och gjorde som han ville i 6-0-krossen.

I matchen dessförinnan hade AIK fått klara sig utan en avstängd Salétros – och då fick topplaget bara 0-0 hemma mot nykomlingen Öster som krigar för allsvensk överlevnad. Därför är frågan befogad om AIK är för beroende av sin kapten och stjärna?

”Njuter av att se Anton spela fotboll”

Thomassen svarar inför torsdagens Conference League-kval mot Győri.

– Vi njuter av att se Anton spela fotboll. Vi vill hjälpa honom att få frihet på planen så han kan spela som han gjorde senast, han var fantastisk där. Spelare som Anton med den erfarenheten… inget lag skulle kunna ersätta Salétros i den här ligan, det är inte enkelt, det är en utmaning. Vi gillar inte när Anton är borta för han är väldigt viktig för oss, säger Mikkjal Thomassen till FotbollDirekt.

Salétros parhäst på mittfältet i AIK är sedan ett halvår tillbaka ungraren Áron Csongvai som likt Salétros nu också representerar sitt landslag på A-lagsnivå.

Csongvai är precis som Thomassen lyrisk kring Salétros.

– Jag håller med coach i det han säger. Anton är vår kapten och väldigt viktig för oss på sättet som han spelar och kontrollerar matcherna på. Han ger så mycket råd, har så mycket kommunikation på planen. Jag är väldigt glad att spela med honom, han är en otrolig spelare.

AIK tar emot Györi hemma på Strawberry arena klockan 19:00 under torsdagskvällen. Returen spelas i Ungern nästa torsdag, den 14 augusti.