ANALYS – totalt lamslagna ungrare: ”Pinsamt”

SOLNA. AIK har 2-0 – och det hade kunnat vara mer – och matchens kanske bäste har varit nye Erik Flataker.

Ungrarna har uppträtt med tomhet.

– Klasskillnad när AIK velat i första halvlek, säger FD:s Casper Nordqvist på pressläktaren.

AIK möter en svår vecka med såväl Europaspel som ett derby på söndag.

Tätt, tätt med matcher och frågan har varit hur AIK ska klara av det?

Bra, visar det sig.

Det har onekligen börjat på bästa sätt och fortsätter det så här så kan AIK bida sin tid inför söndagens derby mot Djurgården.

Efter 2-0 i första halvlek så finns alla möjligheter att spara kraft och rotera.

”Nordfeldt fick arenan att ställa sig upp”

Imponerande har även norske Erik Flataker varit.

Efter några anonyma matcher sedan han kom har han varit nummer ett i passningsspelet – och vilken godbit han bjöd på vid första målet. Vilket lugn när han höll inne med passningen innan han skickade den så öppnande till Dino Besirovic. Internationell klass.

– Flataker har visat klass men det har även Besirovic gjort. Yttern var nära 3-0 efter nytt fint instick och han har sett spelsugen ut, säger FD:s Casper Nordqvist som sedan berömmer Kristoffer Nordfeldt.

– Trippelräddningen i 35:e minuten fick stora delar av arenan att nästan ställa sig upp och applådera. Häftiga scener minst sagt.

Nordqvist är inte imponerad av gästerna från Ungern.

– Det har varit klasskillnad när AIK själva velat. Kolla på Celinas 2-0-mål. Pinsamt försvarsspel men lekfullt enkelt från norrmannen. Det här dubbelmötet kommer Gnaget att lösa.

Matchen pågår, följ den här!