Bajen-duon – vilken cirkus-express

Hammarby lever mycket på sin speed – och farthållarna nummer ett är Sebastian Tounetki och Montader Madjed.

Båda har startat spetsigt mot Rosenborg denna afton.

FotbollDirekt är på plats på 3arena.

0-0 efter kvarten spelad – men det går undan.

Hammarbys vågor har kommit tätt och det är lätt att se att norrmännen Adrian Pereira och Aslak Witry kommer att ha att stå i.

Både Sebastian Tounetki och Montader Madjed har ideligt satt press från var sitt håll i denna inledning.

Matchen pågår, följ den här!