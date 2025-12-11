Häckens Conference League-äventyr fortsätter.

I kväll ställs Häcken mot AEK Larnaca klockan 18:45.

Här är allt du behöver veta.

BK Häcken har fått en tuff start på Europa Conference League-säsongen. Trots flera imponerande insatser i ligafasen har hisingarna fortsatt inte vunnit en match och står på två inspelade poäng på fyra omgångar, efter förluster mot Zrinjski och Strasbourg och kryss mot Rayo Vallecano och Shelbourne.

I kväll, torsdag, tar Häcken emot AEK Larnaca från Cypern hemma på Gamla Ullevi i Göteborg. Gästerna, som är trea i den cypriotiska högstaligan, placerar sig på sjundeplats i Conference League-tabellen efter fyra omgångar.

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Datum: 11 december 2025

Avsparkstid: 18:45

Streamingplattform: Disney Plus

Var kan jag streama Conference League-matchen mellan Häcken och Larnaca?

Samtliga matcher i Uefa Europa League och Uefa Europa Conference League sänds på streamingtjänsten Disney Plus. För att få tillgång till matcherna behöver du ett abonnemang på plattformen.

Conference League-matchen mellan BK Häcken och AEK Larnaca kommenteras av Leonard Jägerskiöld Velander och Kevin Walker. I studiosändningen som startar klockan 18:30 sitter Gusten Dahlin, Alexander Axén, Siavoush Fallahi och Simon Bank.

Häcken mot Larnaca – vad kan man förvänta sig?

BK Häcken har en tung säsong i allsvenskan 2025 bakom sig. Under tränaren Jens Gustafsson, som tog över inför årets säsong, spåddes laget kunna bli en utmanare till guldet inför säsongen, men efter ett skadedrabbat år slutade Häcken på en tiondeplats i serien.

I Conference League-spelet kommer hisingarna från två raka förluster mot Zrinjski Mostar från Bosnien och RC Strasbourg från Frankrike.

Skador och avstängningar Häcken Spelare Lämna tillbaka Leo Väisänen Korsbandsskada Mitten av december Jacob Barrett Laursen Knäskada Mitten av december Peter Abrahamsson Ryggskador Mitten av december

Larnaca kommer från två raka kryss, men inledde Conference League-säsongen med skrällsegrar mot både AZ Alkmaar från Nederländerna och Premier League-klubben Crystal Palace. Klubben ligger på tredjeplats i den cypriotiska högstaligan efter 13 omgångar, två poäng bakom ligatvåan Omonia och fyra poäng bakom Pafos på förtsaplatsen.

I Larnaca spelar bland annat svenske Marcus Rhodén. Den tidigare svenske landslagsspelaren är dock skadad och missar matchen mot Häcken. I laget hittas även Godswill Ekpolo, som spelade i Häcken mellan 2018 och 2022. Han har även representerat IFK Norrköping.

BK Häcken i Conference League