Historisk final väntar i Conference League

Rayo Vallecano besegrade Sebastian Nanasis Strasbourg under gårdagen.

Spanjorerna är därmed klara för Conference League-finalen i Leipzig.

Där möter man Crystal Palace.

Sebastian Nanasi inledde på bänken när Strasbourg ställdes mot Rayo Vallecano i returmötet under torsdagen. Fransmännen låg under med ett mål från det första mötet i Madrid.

Med bara några minuter kvar till halvtidspaus tog gästande Rayo ledningen i matchen och utökade sin totala ledning till 2–0. Brassen Alemão var målskytten.

I halvtid byttes Sebastian Nanasi in i förmån för den engelska veteranen Ben Chilwell. Svensken hade däremot ingen större inverkan på matchen.

På övertid tilldelades Strasbourg en straff räddades av Rayo-målvakten Augusto Batalla. Därmed var finalplatsen säkrad för kvartersklubben från Madrid.

Historik final i Leipzig

I den andra semifinalen kunde Crystal Palace med relativ enkelhet städa av Shakhtar Donetsk. Londonlaget ledde med 3–1 från det först mötet och på Selhurst Park blev det en ny seger.

Totalt vann Crystal Palace med 5–2 över den ukrainska storklubben.

Årets final av Conference League kommer därmed utspelas mellan två lag som varken har vunnit en stor europeisk titel, eller ens spelat en stor europeisk final tidigare.

Matchen spelas i Leipzig den 27 maj.