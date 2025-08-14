Höft-tacklad – men behåller sin elegans
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hammarby med fortsatt taktpinne – och gott om finessrikt spel.
Ta bara Nahir Besara och en sekvens efter drygt en halvtimme.
Hammarbys lagkapten uppträder alltid med så mycket lugn.
Ikväll fick vi i ett par-tre sekunder se så mycket Nahir Besara har i sig.
I en trång uppspelsfas på egen planhalva så blev han höfttacklad – men studsade/rullade med en imponerande balans ur situationen och satte med en tvåfots-touch bollen vidare ut på högerkanten och där på full fart framåt. Kraft och teknik. Precis så det ska se ut i internationella matcher.
Matchen pågår, följ den här!
Den här artikeln handlar om: