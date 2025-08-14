Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Höft-tacklad – men behåller sin elegans 

Author image
Ola Gustavsson

Hammarby med fortsatt taktpinne – och gott om finessrikt spel. 
Ta bara Nahir Besara och en sekvens efter drygt en halvtimme. 

Hammarbys lagkapten uppträder alltid med så mycket lugn. 

Ikväll fick vi i ett par-tre sekunder se så mycket Nahir Besara har i sig. 

I en trång uppspelsfas på egen planhalva så blev han höfttacklad – men studsade/rullade med en imponerande balans ur situationen och satte med en tvåfots-touch bollen vidare ut på högerkanten och där på full fart framåt. Kraft och teknik. Precis så det ska se ut i internationella matcher. 

