Höft-tacklad – men behåller sin elegans 

Hammarby med fortsatt taktpinne – och gott om finessrikt spel.

Ta bara Nahir Besara och en sekvens efter drygt en halvtimme.

Hammarbys lagkapten uppträder alltid med så mycket lugn.

Ikväll fick vi i ett par-tre sekunder se så mycket Nahir Besara har i sig.

I en trång uppspelsfas på egen planhalva så blev han höfttacklad – men studsade/rullade med en imponerande balans ur situationen och satte med en tvåfots-touch bollen vidare ut på högerkanten och där på full fart framåt. Kraft och teknik. Precis så det ska se ut i internationella matcher.

