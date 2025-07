JUST NU: AIK med drömstart – esterna gör nytt självmål

I kväll kan AIK ta sig vidare till Conference Leagues tredje kvalrunda.

Estniska Paide gästar Strawberry arena och Gnaget har 2-0 med sig från mötet i Tallinn.

AIK leder nu med 2-0 i Solna och har 4-0 totalt.

AIK står med ena benet i Conference Leagues tredje kvalrunda, detta efter seger med 2-0 i bortamötet med estniska Paide förra veckan.

Målen gjordes då av Bersant Celina och Aron Csongvai – och såväl norrmannen som ungraren återfinns nu från start i Mikkjal Thomassens elva som basunerats ut inför returen på svensk mark.

I den elvan finns även Kristoffer Nordfeldt, Anton Salétros och Dino Besirovic som alla tre tvingades till vila i helgens allsvenska möte mot Öster på grund av avstängning.

Vinnaren i detta dubbelmöte drabbar samman med ungerska Györi eller armenska Pyunik.

Avspark på Strawberry arena 19:00.

Efter kvarten spelad tog AIK ledningen. Thychosen kom runt på kanten och slog in bollen som styrdes via estnisk back och därefter en touch på nyförvärvet Flataker innan ytterligare en estnisk back petade in bollen i eget mål. Minst sagt dråpligt och AIK nu 3-0 totalt.

Innan målet totalt dominans från AIK. Målet var bara en tidsfråga.

Kort senare kom också 2-0 – och kors i taket, även 2-0-målet noterades som ett självmål. Sista AIK-spelare på bollen: Anton Salétros. 4-0 totalt nu.

AIK:s elva mot Paide: Nordfeldt – Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood – Thychosen, Saletros, Csongvai, Celina, Besirovic – Flataker, Hove