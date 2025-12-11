JUST NU: Häcken utslagna ur Conference League

BK Häcken var i behov av tre viktiga poäng mot AEK Larnaca i Europa Conference League.

Då såg man ut att gå tomhänt från Gamla Ullevi.

Detta fram till att Johan Hammar kvitterade i den 94:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Med fyra omgångar spelade av Europa Conference League hade BK Häcken spelat in två poäng. För AEK Larnaca hade det gått bättre då man placerade sig sjua i tabellen med åtta inspelade poäng.

Idag ställdes de två klubbarna mot varandra på Gamla Ullevi i Göteborg.

***

På Ullevis gräs inledde ett för dagen vitklätt Häcken med fart och satte direkt av i en hög press mot cyprioterna. Redan i den andra minuten hade hemmalaget sitt första avslut på mål när Amor Layouni drog till från hyfsad vinkel – dock utan några större problem för Alomerovic i bortaburen.

Med tio minuter på klockan hade AEK Larnaca hittat in i matchen och var nära att skapa en mycket het chans. Då stod Silas Andersen för en fin brytning på ett inspel.

En dryg kvart in i matchen hade tempot lagt sig något – samtidigt som Häcken ägde den mesta av bollen och försökte att trä igenom bortalagets försvar. I den 19:e minuten hittade Rygaard fram till Layouni som så när kom till avslut från nära håll.

Efter ett fint läge för Häcken som slutade med ett avslut utanför mål från Svanberg var Larnaca mycket nära att ta ledningen. Hade det inte varit för en rensning på mållinjen från Silas Andersen hade man hamnat i underläge efter 28 minuter.

Innan den första halvleken var slut skapade Häcken två stora möjligheter. Först genom Isak Brusberg och sedan genom Simon Gustafson. Trots det slutade den första akten mållös.

Inledningen av den andra akten var långt ifrån lika intensiv som den första. Spelet böljade ofta fram och tillbaka och med tio minuter spelade hade inget av lagen kommit till någon stor chans.

Med 65 minuter på klockan kom matchens första mål. Detta då bortalaget stötte in bollen från nära håll genom en chipp från Jorgé Miramon som gick via Helander.

Efter bortalagets 1-0-mål vaknade Häcken till och var nära att kvittera direkt, när Amor Layouni serverades ett fint läge som han inte förvaltade med sin vänsterfot. En stund senare valde domaren att blåsa frispark för Larnaca när Andersen snodde bollen i ett fint läge.

Med drygt tio minuter kvar att spela valde Jens Gustavsson att göra ett trippelbyte. Ut gick Lindberg, Lode och Svanbäck – som ersattes av Hammar, Leach Holm och Wembangomo.

Häcken tryckte på för en kvittering och matade inlägg mot Larnacas box. Med ett par minuter kvar hade det inte lett till något större läge. På tilläggstid hade inbytte Johan Hammar en lyftning från långt håll i ribban. Nyss nämnde Hammar skulle dock få göra sitt mål kort senare, när han placerade in 1-1 med sin vänsterfot strax utanför boxen.

Det blev också matchens sista mål vilket innebar delad pott för Häcken och Larnaca. Krysset var BK Häckens tredje i turneringen.

***

Startelvor:

BK Häcken: Berisha; Lundqvist, Helande, Lode, Lindberg – Rygaard, Andersen, Gustafson – Layouni, Brusberg, Svanbäck.

AEK Larnaca: Alomerovic; Gnali, Saborit, Milicevic, Godswill – Miramon, Ledes, Pons, Naoum – Bajic, Ivanovic.