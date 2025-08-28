Häcken vidare till Conference League

BK Häcken vann dubbelmötet mot Cluj med totalt 7–3.

Hisingenklubben är vidare till Conference Leagues ligafas.

Inför returmatchen mellan BK Häcken och rumänska Cluj hade Hisingenklubben ett rejält övertag. Häcken vann det första mötet med 7–2.

Inför returmatchen stod det klart att Adrian Svanbäck och Sanders Ngabo missar matchen på grund av sjukdom.

Returen inleddes målfattigt och det var inte för än i början av den andra halvleken som det första målet kom. Då var det Cluj som svarade för matchens ledningsmål genom Adrian Paun.

I den 60:e minuten gjorde hemmalaget Cluj hela fyra byten.

Förändringarna fick dock ingen effekt. Matchen slutade i seger för Cluj men det var långt ifrån tillräckligt för att ta igen efter nederlaget på Bravida arena förra veckan.

Häcken är där med vidare till Conference Leagues ligafas.

Enligt Uefaranken får Häcken 52 miljoner kronor i samband med avancemanget till ligafasen

Lottningen till ECL-spelet sker imorgon, fredag.