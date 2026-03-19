Nanasi stor organisatör i Strasbourgs avancemang

Tor Sundberg
Han inledde på bänken.
Därefter behövde Sebastian Nanasi endast nio minuter innan han assisterade Valentin Barco till 1-1.
Det målet tog också Strasbourg vidare till kvartsfinal i Europa Conference League.

Efter att ha vunnit med 2-1 på bortaplan vände dubbelmötet mellan Strasbourg och Rijeka till Frankrike under torsdagskvällen.

För svensk del inledde både Karl-Johan Johnsson och Sebastian Nanasi på bänken.

De fick också se bortalaget ta ledningen i matchen efter 21 minuter, då Toni Fruk frälste sitt Rijeka och kvitterade dubbelmötet.

Det resultatet stod sig också in i paus och en bra bit in i den andra akten. Med 62 minuter på klockan skulle dock Sebastian Nanasi få chansen att komma in i matchen.

Nio minuter senare tog han emot en boll i utkanten av straffområdet, drog på sig en försvarare och spelade fram Valentin Barco till 1-1, vilket innebar att Strasbourg vann dubbelmötet med 3-2 och är vidare till kvartsfinal i Conference League.

