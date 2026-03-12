JUST NU: Sebastian Nanasi startar för Strasbourg

Strasbourg ställs mot Rijeka i åttondelsfinalen av Conference League.

Då finns lagets svenska ytter Sebastian Nanasi med från start.

Foto: Alamy

Sebastian Nanasi har haft svårt att ta en ordinarie plats i Strasbourg den här säsongen. Det har endast blivit fyra matcher från start i ligaspelet.

I Europa har det blivit desto mer speltid. Nanasi har startat fyra av sex matcher i ligafasen och senast mot Breidablik stod svensken för ett mål och en assist när fransmännen vann med 3–1.

Strasbourg har rest till Kroatien för att möta Rijeka i åttondelsfinalens första match. Då finns Sebastian Nanasi med från start. Lagets andra svensk, målvakten Karl-Johan Johnsson, sitter i vanlig ordning på bänken.

Dubbelmötets vinnare ställs mot antingen tjeckiska Sigma Olomouc eller tyska Mainz i kvartsfinalen av årets Conference League.