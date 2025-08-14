Pinas ovissa framtid i Hammarby: ”Helt otrolig”

STOCKHOLM. Redan i fjol basunerade Kim Hellberg ut att Shaquille Pinas är hela allsvenskans bästa försvarare.

Nu har Hammarbys assisterande lagkapten inte ens ett halvår kvar på kontraktet.

– Jag vet inte vad som händer, säger Pinas till FotbollDirekt.

– Han är helt otrolig, han skulle kunna spela på en högre nivå, kontrar Hellberg.

I kväll kan Hammarby ta sig till Conference League-playoff mot Mainz, i fjol sexa i Bundesliga.

Men då ska först Rosenborg besegras inför ett fullsatt 3Arena med avsparkstid 19:00 – detta efter 0-0 i Trondheim förra veckan.

– Det kommer bli en galen match. Vi vet vad våra supportrar är kapabla till här, de visar det varje vecka, säger Shaquille Pinas.

Vänsterbacken var den spelare som äntrade podiet på presskonferensen ihop med Kim Hellberg inför mötet med Rosenborg, detta i sin roll som assisterande lagkapten bakom Nahir Besara som hade annat att göra efter gårdagens träning.

Det är ingen slump att Kim Hellberg har Pinas som sin assisterande kapten. Redan i höstas ropade Hellberg ut sin vänsterback som hela allsvenskans bästa försvarsspelare – något han står fast vid.

– ”Shaq” är helt otrolig. Han gör 90 minuter i varje match, möter en jäkla massa bra spelare med otrolig kvalitet. Pratar vi ytterbackar så finns det ingen bättre i allsvenskan. Jag har sagt det till honom själv att han skulle kunna spela på en högre nivå. Han växer dag in och ut som både person och spelare, han gör alla andra bättre, säger Hellberg och fortsätter:

– Det är inte konstigt att ”Bazou” (Bazoumana Touré) blev en av allsvenskans bästa yttrar efter ett par månader, inte heller att Sebastian Tounekti blivit det nu. Shaquille betyder oerhört mycket för lagkamraterna och oavsett var han spelar i framtiden kommer jag alltid vara hans största supporter.

För som Hellberg är inne på är framtiden för Pinas oviss. Kontraktet löper ut efter säsongen och 27-åringen från Rotterdam som representerar Surinam på landslagsnivå är själv fåordig kring det hela.

– Det är mycket snack i media då jag bara har fem månader kvar på kontraktet, men jag vet inte vad som händer. Jag vill bara göra allt för att hjälpa laget, konstaterar Pinas.