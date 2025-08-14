STOCKHOLM. Norge två gånger om, dansk slakt och så ett ungerskt gäng på dassiga ETO Park.

Tja, det här var ju inte vad vi väntade oss denna Europasommar för de svenska klubbarna.

Men den här torsdagskvällen blev dyster för svensk fotboll med tre av tre svenska lag utslagna – detta med MFF:s 0-5 i baken i tisdags färskt i minnet.

***

Hammarby var bättre än Rosenborg – ryker ändå i playoffet

Ja, i första halvlek var det bara ett lag på banan. Rosenborg rejält tillbakapressat och Hammarby öste på med närmare 26 000 i ryggen. Väl i andra kom kallduschen med Dino Islamovics mål efter timmen spelad och bortsett från Skoglunds inlägg i ribban var det först på tilläggstid som de stora chanserna kom. Vi har sett Shaquille Pinas bomba in skott utanför straffområdet förut, men den här gången sköt vänsterbacken högt över. I 97:e minuten trodde nog de flesta att Erabi från bara några meters håll skulle nicka in kvitteringen när han och Victor Eriksson gick på samma boll, men återigen avslut över och Rosenborg stod som slutsegrare. Inte helt rättvist kanske, men norrmännen försvarade sin ledning bra och ska inte skämmas över avancemanget. Det troliga är väl dock att de ändå ryker mot Mainz i playoffet, samma Mainz som alltså slutade sexa i förra säsongens Bundesliga.

Tounekti hade det tufft – igen

Mot Royal Charleroi här på 3Arena var Sebastian Tounekti i underläge fysiskt mot fransmannen Petris. Nu var det samma sak mot Aslak Fonn Witry. Visserligen fick Djurgårdens gamla guldhjälte ofta uppbackning, men det är slående hur stor skillnad det är på Tounketi i allsvenskan där han alltid har övertag på sin högerback kontra nu i Europa. Bajen hade behövt en Tounekti i högform, nu var det i stället Madjed på andra kanten som fler gånger kom förbi sin försvarare, likaså Ajdei när han byttes in.

Mörk kväll och vecka för svensk fotboll

Malmö FF föll med 5-0 mot FCK i tisdags. Den mörka kvällen för svensk fotboll följdes nu upp med tre av tre svenska uttåg under torsdagen. Förutom Hammarby också Häcken och AIK som över två möten inte orkade med Brann från Norge och ungerska Györi. Efter Djurgårdens succé i Conference League hade man hoppats på något liknande nu. I stället är hoppet nu till MFF som antingen når Europa Leagues eller Conference Leagues ligaspel – likaså Häcken som efter uttåget från Europa League-kvalet nu får rumänska Cluj i Conference League-playoffet.