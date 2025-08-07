TRE PUNKTER: ”Onödigt, AIK – vaskades bort inför ETO Park”

SOLNA. AIK stod med ena benet i Conference League-playoffet.

Men efter Milán Vitális reducering med dryga tio minuter kvar lever helt plötsligt dubbelmötet som avslutas på ETO Park i Ungern om en vecka.

Onödigt och vaskat av Gnaget i kväll, känner jag.

***

Rivstarten av AIK avgjorde matchen

Gnaget såg hungriga ut direkt och fick en drömöppning med mål redan efter sex minuter från Dino Besirovic, som kanske var hungrigast av alla i första halvlek. Framspelningen var delikat från Erik Flataker och norrmannens landsman Bersant Celina gjorde sedan 2-0 helt på egen hand efter tamt försvarsarbete från Györis backlinje. De två målen i första halvlek visade sig avgörande för seger i just den här matchen, men å andra sidan är vi ju bara halvvägs i detta dubbelmöte…

Flatakers uteblivna frispelning kan bli kostsam

Han skulle så klart ha släppt bollen och frispelat Anton Salétros med knappa tio minuter kvar, Erik Flataker. Nu höll norrmannen i bollen och Salétros slog missnöjt ut med armarna. Det spelade ingen roll att Flataker bjöd på rena rama Johan Cruyff-uppsnurrningen i momentet efteråt, den passningen skulle bara ha slagits från norrmannen. I anfallet efter reducerade i stället ungrarna efter en läcker halvvolley och det gör att dubbelmötet lever i allra högsta grad inför returen om en vecka.

Onödigt och vaskat, AIK

Ja, så är onekligen känslan. Den här kvällen skulle ha slutat med kassaskåpssäker 2-0-viktoria eller mer, inte en tajt 2-1-seger där allt nu är möjligt på ungersk mark om en vecka. Jag minns själv hur jag på plats på Pancho arena utanför Budapest såg MFF bli utslagna av Vidi sommaren 2018 i CL-kvalet – och nu ska AIK inta läckra, intima ETO Park på torsdag om en vecka. 2-0 hade varit något helt annat att åka ner med än 2-1 – och det lär säkerligen bli en rysare likt MFF:s dito för sju år sedan. Som sagt, onödigt är ordet!