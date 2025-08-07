Vagic inför Europa-rysaren: ”Helt annan klass i Hammarby”

STOCKHOLM. Pavle Vagic har spelat i Rosenborg.

Nu är han tillbaka i Trondheim inför Hammarbys Conference League-kval mot skandinaviska storklubben.

– För att vara norsk fotboll har Rosenborg bra fans, med med all respekt är det en helt annan klass i Hammarby, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Video Vagic inför mötet med gamla klubben: ”Helt annan klass här”

Han lämnade Malmö FF för Rosenborg sommaren 2021. Ett år senare skrev Pavle Vagic på för Hammarby.

I kväll gästar ”Bajen” Lerkendal Stadion för Conference League-kvalmötet borta mot Rosenborg.

– Det blir lite speciellt för mig. Det började bra för mig i Rosenborg med Åge (Hareide) som tränare och med en sportchef i Micke Dorsin som trodde på mig väldigt mycket. Jag gillar Dorsin än i dag. Det är blandade känslor men jag hade en bra tid där, säger Vagic och fortsätter om svenske Dorsin:

– Det blir kul att träffa honom igen, han är en bra sportchef och människa.

Du ställs även mot Dino Islamovic som är tillbaka i Rosenborg. Du spelade ju ihop med honom under hans förra vända i klubben.

– Ja, men det blir som att ställas mot vilken anfallare som helst. Vi ska vinna matchen, det är det vi fokuserar på. Vi vill göra mål, inte släppa in mål. Det är det.

”Det finns ingen bättre stad”

Vagic har under Kim Hellbergs ledning varit given i ”Bajens” mittförsvar, men han missade hemmamatchen mot Royal Charleroi och bortamötet med IFK Värnamo på grund av skada. I returen mot Charleroi på belgisk mark fick Vagic i comebacken nöja sig med ett inhopp.

Dansken Frederik Winther har i Vagics frånvaro gjort det med bravur bredvid Victor Eriksson. Frågan är hur 25-årige Vagic nu ska ta tillbaka platsen?

– Jag vill så klart spela varje match, men det är Kim (Hellberg, tränare) som tar ut elvan och tycker han att jag ska starta så startar jag.

Om du jämför Rosenborgs supportrar med Hammarbys, hur låter det då?

– För att vara norsk fotboll har Rosenborg bra fans, med med all respekt är det en helt annan klass i Hammarby.

Stockholm eller Trondheim?

– Absolut Stockholm! Vad ska jag säga, Stockholm är en grym stad. Sedan när man spelar i Hammarby och det går bra för oss… ja då finns det ingen bättre stad, säger Malmösonen.

Hammarby gästar Rosenborg med avsparkstid klockan 18:00. Returmötet spelas på 3Arena i Stockholm nästa torsdag, den 14 augusti.