AIK-stjärnan målskytt och utvisad – på två minuter

Haruna Tabata stod i centrum mot IFK Norrköping.
AIK-spelaren spräckte nollan och blev utvisad på bara två minuter.
– Onödigt, sa Viaplay-kommentatorn Albin Ohlin i sändningen.
Det var efter bara en halvtimmes spel i matchen mellan AIK och IFK Norrköping som hemmalagets Haruna Tabata, 23, slog till. Den japanska stjärnan var påpasslig och sköt ”Gnaget” i ledning i den sista matchen av damallsvenskan 2025.
Två minuter senare riktades kamerorna mot Tabata igen. Denna gång av inte lika smickrande anledningar.
23-åringen drog ”Peking” Paula Klingspor i håret och fick därmed syna domarens röda kort efter bara 32 minuters spel.
– Det är väldigt tydligt. Onödigt från Haruna Tabata, sa Albin Ohlin i Viaplay-sändningen.
