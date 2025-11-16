AIK-stjärnan målskytt och utvisad – på två minuter

Haruna Tabata stod i centrum mot IFK Norrköping.

AIK-spelaren spräckte nollan och blev utvisad på bara två minuter.

– Onödigt, sa Viaplay-kommentatorn Albin Ohlin i sändningen.

Foto: Bildbyrån

Det var efter bara en halvtimmes spel i matchen mellan AIK och IFK Norrköping som hemmalagets Haruna Tabata, 23, slog till. Den japanska stjärnan var påpasslig och sköt ”Gnaget” i ledning i den sista matchen av damallsvenskan 2025.

Två minuter senare riktades kamerorna mot Tabata igen. Denna gång av inte lika smickrande anledningar.

23-åringen drog ”Peking” Paula Klingspor i håret och fick därmed syna domarens röda kort efter bara 32 minuters spel.

– Det är väldigt tydligt. Onödigt från Haruna Tabata, sa Albin Ohlin i Viaplay-sändningen.