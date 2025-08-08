AIK:s mardröm: Felicia Saving korsbandsskadad
Felicia Saving har råkat ut för en korsbandsskada.
Saving missar resten av säsongen.
Det meddelar AIK i sin truppstatus under fredagen.
På en träning i juli var olyckan framme och Felicia Saving skadade korsbandet.
AIK meddelar att 22-åringen har dragit av sitt ena korsband och det innebär att säsongen är över. Mittfältaren kommer att opereras inom kort för att sedan påbörja en längre rehabperiod.
Saving har framträtt i nio av tolv damallsvenska matcher för AIK den här säsongen.
