AIK:s mardröm: Felicia Saving korsbandsskadad

Felicia Saving har råkat ut för en korsbandsskada.

Saving missar resten av säsongen.

Det meddelar AIK i sin truppstatus under fredagen.

På en träning i juli var olyckan framme och Felicia Saving skadade korsbandet.

AIK meddelar att 22-åringen har dragit av sitt ena korsband och det innebär att säsongen är över. Mittfältaren kommer att opereras inom kort för att sedan påbörja en längre rehabperiod.

Saving har framträtt i nio av tolv damallsvenska matcher för AIK den här säsongen.

Krya på dig, Felicia!



