Alice Bergström inför toppmatchen: ”Inget kan stoppa oss”

Häcken tar emot Djurgården i den damallsvenska återstarten, en toppmatch där serieledarna välkomnar tabellfyran.

Alice Bergström har tidigare spelat i Djurgården och nu möter hon sitt gamla lag igen.

– Det är alltid speciellt att möta spelare och tränare som man känner och som känner en själv, säger Alice Bergström till FotbollDirekt.

Häcken tar emot Djurgården i den damallsvenska återstarten på Bravida Arena under lördagen. En viktig match i kampen om guldet.

– Askul. Det känns som att det var väldigt länge sedan nu vi spelade så det ska bli askul, säger Häckens Alice Bergström till FotbollDirekt.

Ni möter Djurgården direkt i återstarten. Hur ska det bli?

– Tufft såklart. Som jag har sagt förut så känns det som att serien är jämnare än någonsin i år. Så inga matcher är lätta. De har gjort det bra men om vi kan hitta tillbaka till formen vi hade i slutet av säsongen så känns det som att inget kan stoppa oss riktigt.

Alice Bergström är en tidigare djurgårdsspelare och spelade i Stockholmsklubben i flera år. Sedan tog hon steget till Häcken och där fick hon sitt stora genombrott. Nu möter hon sitt gamla lag, igen.

– Jo, men det är klart det är speciellt ändå. Nu har jag ändå gjort det några gånger, men det är alltid speciellt att möta spelare och tränare som man känner och som känner en själv.

”Vi kan inte slappna av för att vi leder, utan snarare tvärtom”

Vad blir det viktiga för er att tänka på mot Djurgården?

– Att vi hittar vårt spel och inte fastnar i deras tempo eller deras press och inte ger dem onödig energi där. Så får vi se upp med deras starka forwards. Men det ska nog gå bra. Vi har övat mycket både nu i veckan men också tidigare att möta lite lägre stående försvar och jag tycker ändå att vi har blivit bättre och bättre på det och vi kan anfalla på många olika sätt nu så.

BK Häcken ligger bra till i den allsvenska tabellen och har guldet i sina händer. Men Häcken kan inte ta det lugnt i den tajta kampen om guldet tycker Alice Bergström.

– Det är klart att det är speciellt och det är väldigt jämnt där uppe så att alla matcher är ju otroligt viktiga framöver. Så nej, vi kan inte slappna av för att vi leder, utan snarare tvärtom.

Finns det risk att man blir nervös för att man vet vad som står på spel?

– Jag hoppas inte att vi hamnar där och att vi blir lite fega eller att vi tappar vårt spel för att vi har något att spela för, utan jag hoppas att vi kan hamna i det flowet som vi hade i slutet av våren, avslutar Bergström.

Matchen mellan Häcken och Djurgården har avspark klockan 16.00.