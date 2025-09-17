Beskedet: Damallsvenska toppmötet flyttas

Malmö FF skulle möta Häcken den 24 september.

Nu står det klart att toppmötet flyttas.

Nytt datum blir 1 oktober.

Foto: Bildbyrån

Onsdag den 24 september skulle det ha spelats damallsvensk toppfotboll på Eleda stadion i Malmö, när MFF skulle ta emot toppkonkurrenten BK Häcken. Nu står det dock klart att så inte blir fallet. Anledningen? Matchen krockar med Malmö FF:s herrlags match.

MFF:s herrar tar nämligen emot Ludogorets Razgrad i Europa League under samma dag. Lösningen blir att flytta damernas match till en vecka senare, onsdag den 1 oktober.

Malmö FF är tvåa i den damallsvenska tabellen efter 17 spelade matcher, med fyra poäng upp till Hammarby på förstaplatsen (som har en match mer spelad). Häcken ligger på tredjeplats, en poäng bakom MFF.