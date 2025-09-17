Beskedet: Damallsvenska toppmötet flyttas
Malmö FF skulle möta Häcken den 24 september.
Nu står det klart att toppmötet flyttas.
Nytt datum blir 1 oktober.
Onsdag den 24 september skulle det ha spelats damallsvensk toppfotboll på Eleda stadion i Malmö, när MFF skulle ta emot toppkonkurrenten BK Häcken. Nu står det dock klart att så inte blir fallet. Anledningen? Matchen krockar med Malmö FF:s herrlags match.
MFF:s herrar tar nämligen emot Ludogorets Razgrad i Europa League under samma dag. Lösningen blir att flytta damernas match till en vecka senare, onsdag den 1 oktober.
Malmö FF är tvåa i den damallsvenska tabellen efter 17 spelade matcher, med fyra poäng upp till Hammarby på förstaplatsen (som har en match mer spelad). Häcken ligger på tredjeplats, en poäng bakom MFF.
