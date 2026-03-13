Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Beskedet: Hon blir AIK:s lagkapten 2026

Jennie Nordin får fortsatt förtroende.
Mittbacken är lagkapten även i år.
Adelisa Grabus och Anna Oscarsson är reserver.

Foto: Bildbyrån

AIK:s Chefstränare Lukas Syberyjski har utsett årets lagkaptener. Jennie Nordin får fortsatt förtroende och bär bindeln även i år.

”Totalt har Jennie Nordin efter två spelade cupmatcher 2026 startat som lagkapten i 106 tävlingsmatcher för AIK”, det skriver klubben på sin hemsida.

Jennie Nordin kommer dock få hjälp av Adelisa Grabus och Anna Oscarsson som assisterade lagkaptener i år.

