Beskedet: Hon blir AIK:s lagkapten 2026
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jennie Nordin får fortsatt förtroende.
Mittbacken är lagkapten även i år.
Adelisa Grabus och Anna Oscarsson är reserver.
AIK:s Chefstränare Lukas Syberyjski har utsett årets lagkaptener. Jennie Nordin får fortsatt förtroende och bär bindeln även i år.
”Totalt har Jennie Nordin efter två spelade cupmatcher 2026 startat som lagkapten i 106 tävlingsmatcher för AIK”, det skriver klubben på sin hemsida.
Jennie Nordin kommer dock få hjälp av Adelisa Grabus och Anna Oscarsson som assisterade lagkaptener i år.
Den här artikeln handlar om: