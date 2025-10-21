Beskedet: Vittsjö-veteranen lägger skorna på hyllan

Vittsjö GIK:s veteran, Linda Sällström, har tagit ett beslut.

Efter den damallsvenska säsongen 2025 kommer hon inte längre att vara en professionell fotbollsspelare.

– Nu är det dags för mig att tacka för mig och gå vidare i livet och satsa på mina läkarstudier, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Med två sejourer i Vittsjö GIK (mellan 2015 och 2018 samt 2022 till idag) har Linda Sällström, 37, tagit ett beslut.

Efter den pågående damallsvenska säsongen kommer anfallaren att lägga skorna på hyllan och tacka för sig som elitfotbollsspelare.

– Inget varar för evigt. Inte ens min fotbollskarriär. Nu är det dags för mig att tacka för mig och gå vidare i livet och satsa på mina läkarstudier. Jag vill tacka alla som har varit med mig på min resa; lagkamrater, vänner, tränare, ledare, alla som jobbat kring laget, alla volontärer och alla våra fantastiska supportrar, säger hon i ett uttalande och fortsätter:

– Det är något magiskt med stämningen i Vittsjö, som inte finns någon annanstans. Tack för all fika, för luncherna, för korvarna, för skjutsarna, för alla grattis sms, för allt stöd och pepp. Vittsjö är och förblir klubben i mitt hjärta.

Utöver de två sejourerna i Vittsjö har Sällström spelat för klubbar som Paris FC, HJK, Djurgården och Linköping. Utöver det står hon noterad för över 150 landskamper med det finska A-landslaget.

Härnäst väntar alltså fortsatta läkarstudier för 37-åringen.

