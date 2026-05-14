JUST NU: Cupfinalen skjuts upp – efter pendelkaos

Pendeltågen i Stockholm är försenade.

Nu skjuts avsparkstiden för cupfinalen fram.

Det meddelar SvFF via sina officiella kanaler.

Över 30 000 personer förväntas besöka cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby på Nationalarenan i Solna. För Mjällbys del väntas det största bortaföljet i klubbens historia.

Inför matchen har dock logistiska problem uppstått. Ett växelfel har orsakat omfattande förseningar för pendeltåget, vilket påverkar de Hammarbysupportar som ska se cupfinalen på plats.

Nu uppmanas alla grönvita fans att nyttja andra färdmedel.

”Undvik att ta pendeltåget ut till Nationalarenan. Växelfel längs pendeltågslinjen med tillhörande förseningar. Uppmanar alla grönvita som ska på cupfinalen att välja alternativa färdsätt så som tunnelbana etc”, skriver Hammarbys säkerhetschef Göran Rickmer på X.

Vid 14-tiden meddelade såväl Hammarby som det Svenska Fotbollförbundet att matchen skjuts fram med en halvtimme. Den nya avsparkstiden är således 15:30.

”Med anledning av stopp i pendeltågstrafiken kommer avsparkstiden för dagens cupfinal att skjutas upp till 15.30”, skriver SvFF i ett inlägg på X.