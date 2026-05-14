Arne Slot: ”Tror jag tränar Liverpool nästa säsong”

Arne Slot har blivit ifrågasatt under sin andra säsong i Liverpool.

Nederländaren är dock säker på att han får en tredje säsong.

– Jag har all anledning att tro att jag kommer träna Liverpool nästa säsong, säger han enligt The Athletic.

De regerande mästarna Liverpool har inte en framgångsrik säsong bakom sig. Laget befinner sig på en fjärdeplats i tabellen hela 20 poäng bakom serieledarna Arsenal.

Som en konsekvens av det har Arne Slots position som tränare ifrågasatts. Det är inte nederländaren själv speciellt överraskad över.

– Om en tränare eller en klubb inte har sin bästa säsong kommer det alltid att föras diskussioner, det är så verkligheten ser ut. Det är inte upp till mig att bedöma människor som bedömer mig. De har rätt till sina åsikter och i dessa tider moderna tider kan alla dela den åsikten också, säger han enligt The Athletic.

Arne Slot har kontrakt över nästa säsong. I dagsläget ser han inget annan scenario än att han fullföljer sitt avtal.

– Jag tror inte att jag bestämmer det själv, men jag har all anledning att tro att jag kommer träna Liverpool nästa säsong. Klubben har fört diskussioner angående nya spelare och jag är en del av den processen, menar han.

Arne Slot ersatte den mångåriga Jörgen Klopp inför fjolårssäsongen.