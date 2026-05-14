JUST NU: Här är Mjällby och Hammarbys cupfinal-elvor

Efter kval, gruppspel och slutspel har två lag tagit sig till final i svenska cupen.

I dag gör Mjällby AIF och Hammarby upp om Gustaf VI Adolfs pokal.

Matchen har avspark klockan 15:30.

I fjol lyfte BK Häcken Gustaf VI Adolfs pokal på Eleda Stadion i Malmö efter seger på straffar.

I dag gör fjolårets svenska mästare Mjällby AIF och tvåan Hammarby upp om cuptiteln i Stockholm.

Däremot spelas inte matchen på ”Bajens” hemmaplan 3Arena – då finalen för första gången sedan 2014 spelas på neutral plan. Efter en gemensam skrivelse från båda klubbarna beslutade sig SvFF för att finalen kommer att spelas på Nationalarenan i Solna.

Laget från Listerlandet tog som sagt sitt första SM-guld i fjol medan Hammarby slutade tvåa. I dag har Blekinge-klubben chans att få lyfta sin första cuppokal någonsin medan de grönvita jagar sitt andra cupguld.

Med en timme kvar till avspark presenterade båda klubbarna sina startelvor till finalen. Karl Marius Aksums lag är oförändrat jämfört med matchen mot Degerfors förra helgen. Kalle Karlsson väljer i sin tur att göra två förändringar jämfört med matchen mot IFK Göteborg, där Fofana och Johansson Schellhaas tar plats från start.

Avsparken har tvingats fram till följd av förseningar i pendeltågstrafiken. Den nya avsparkstiden är satt till 15:30.

Startelvor:

Mjällby AIF: Wallinder; Miettinen, Iqbal, Petterson, Granath – Kjær, Malachowski, Gustavsson – Manneh, Stroud, Bergström.

Hammarby IF: Hahn; Skoglund, Eriksson, Fofana Winther– Karlsson, Johansson Schellhas, Besara – Madjed, Abraham, Lind.

