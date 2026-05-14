Efter kval, gruppspel och slutspel har två lag tagit sig till final i svenska cupen.

I dag gör Mjällby AIF och Hammarby upp om Gustaf VI Adolfs pokal.

Matchen på Nationalarenan i Solna följer du med fördel live med vår reporter på plats!

Foto: Bildbyrån

I fjol lyfte BK Häcken Gustaf VI Adolfs pokal på Eleda Stadion i Malmö efter seger på straffar.

I år gör fjolårets svenska mästare Mjällby AIF och tvåan Hammarby upp om cuptiteln i Stockholm.

Däremot spelas inte matchen på ”Bajens” hemmaborg 3Arena – då finalen för första gången sedan 2014 spelas på neutral plan. Efter en gemensam skrivelse från båda klubbarna beslutade sig SvFF för att finalen kommer att spelas på Nationalarenan i Solna.

Laget från Listerlandet tog som sagt sitt första SM-guld i fjol medan Hammarby slutade tvåa. I dag har Blekinge-klubben chans att få lyfta sin första cuppokal någonsin medan de grönvita jagar sitt andra cupguld.

Mjällbys väg till finalen har bestått av idel segrar. Först slog man ut Onsala BK efter förlängning i kvalet. Därefter har man radat upp segrar med två eller fler mål mål Kalmar FF, Örgryte IS, IFK Värnamo, Malmö FF och Gais.

Även Hammarby har vunnit samtliga matcher, varav en på straffar. Först besegrade man Korsnäs med 3-0 i kvalet för att sedan vinna mot Brage, Örebro SK, Öster, Djurgården och Sirius – efter straffsparkar.

Dagens final har avspark klockan 15.00. Följ matchen live med vår reporter Casper Nordqvist på plats här!

Följ cupfinalen live här!









