Blakstad inför seriefinalen: ”Ska inte frukta dem”

Hammarby tar emot Malmö FF på 3Arena i kampen om guldet.

Vänsterbacken Julie Blakstad tycker att det står mycket på spel.

– Det är klart att det är lite prestige i den matchen, säger Julie Blakstad till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Senast Malmö och Hammarby möttes blev det en tajt 1–1 kamp på Eleda Stadion i Malmö. Nu är det dags för Hammarby att ta emot serieledarna Malmö FF i kampen om guldet.

– Det känns kul. Det blir en tuff match, men också väldigt kul att få spela på 3Arena. Vi är väldigt taggade på att slå tillbaka efter det som kändes som förlust senast, säger Hammarbys Julie Blakstad till FotbollDirekt.

”Klart det är lite prestige”

Malmö FF är nykomlingar i damallsvenskan men det är inget som syns i tabellen. MFF är serieledare och ser ut att få en bra placering i år, något som är bränsle för Hammarby.

– Ja, det är klart, de har ju visat hela säsongen att de är ett bra lag och de presterar bra också. Nu är det ju de som är på topp också. Det är klart att det är lite prestige i den matchen. Men jag tror att vi bara måste fortsätta att göra det vi är bra på, säger hon och forsätter:

– Det kommer att bli en tuff match men jag tror också att lyckas vi med det vi ska så ska vi ta tre poäng i den matchen.

Malmö FF har ett stort hot i Sara Kanutte Fornes, den före detta Bajenspelaren. Hur ser du på att du som försvarare kommer möta det anfallsvapnet?

– Vi känner ju varandra bra och vi vet ju ännu bättre. Det blir viktigt att ta henne ut och samtidigt så tror jag inte att vi ska frukta dem för mycket. Vår ambition är ju att ha mycket boll också. Ta dem tidigt och får vi till en bra press så ska vi förhoppningsvis inte försvara så mycket i vår egen box.

Det ser ut att bli över 7000 biljetter sålda. Hur viktigt är det för er?

– Vi sätter ett otroligt pris på det stöd vi får, om det är här på Kanalplan eller om det är på 3Arena också. Det betyder så mycket för oss. Och det hjälper oss verkligen, det är en extra spelare där ute och jag är väldigt taggad på att spela den här matchen.