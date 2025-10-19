BP:s drag mot serieledarna – petar Ekstrand

Brommapojkarna tar emot Häcken.

Då petas målvakten Clara Ekstrand och in kommer Emilia Johansson.

Foto: Bildbyrån

BP tar emot serieledarna Häcken i en viktig match för båda lagen. Då bjuder hemmalaget på en förändring i startelvan. Clara Ekstrand som har spelat alla allsvenska matcher startar på bänken och in kommer istället Emilia Johansson som startade cupmatchen mot Älvjö förra veckan.

30-åringen gör därmed sin första start för BP i damallsvenskan i år.