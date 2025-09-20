Dahlqvists succéinhopp i förlusten: ”Jag kom in med pigga ben”

Villemo Dahlqvist gjorde ett bra inhopp i AIK:s förlust.

När hon kom in blev det en helt annorlunda matchbild.

– Dels är jag lite piggare än motståndarlaget. Men sen tycker jag också att i slutet lyckas vi trycka på, säger Villemo Dahlqvist till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Villemo Dahlqvist blev inbytt med 25 minuter kvar av matchen. Då kom det in pigga ben och AIK kunde dominera resterande tid av matchen. Efter bara några minuter på plan kunde Dahlqvist reducera för AIK.

– Direktiven var väl egentligen att gå framåt och göra mål. Våga utmana, vi behövde ju jaga mål och trycka på, så det var väl egentligen det.

Hur var det att hoppa in?

– Det kändes bra, jag kände mig pigg. När jag hoppade in så det kändes bra, men trist att vi inte kan få med oss tre poäng såklart, säger hon och fortsätter:

– Dels så kommer det in pigga ben. De är lite trötta. Sen när vi bytte är jag lite piggare än motståndarlaget. Men sen tycker jag också att i slutet lyckas vi trycka på och är lite mer noggranna i passningsspelet.

Villemo Dahlqvist satte dit reduveringsmålet efter en kaosig situvation.

– Nej, men jag minns inte riktigt vad det var. Det var lite kaossituation i straffområdet som jag lyckas få ner och jag tror den styrs på någon också in i mål.

Hur tufft är det att inte få med sig tre poäng i en sån här match?

– Ja, verkligen. Jättetråkigt. Vi ville såklart ta tre poäng i den här matchen. Så det är trist att vi inte lyckas få in ett till mål i slutet när vi ändå var nära.

AIK har blandat och gett under året. Seger mot Hammarby och Kristanstad men förlust mot mer mittenlag som Växjö.

– Svårt att säga, men jag tycker väl att de matcherna där vi har spelat mycket sämre än de här matcherna vi har lyckats med på en gång, till exempel Bajen, är väl att vi inte riktigt är där i försvarsspelet och i duellerna och hamnar lite efter då i värdesituationen, när första pressen inte riktigt sitter. Då blir det liksom en ond spiral. När vi då vinner bollen så är det ofta att vi kanske slår bort lite väl enkla passningar, avslutar Dahlqvist,