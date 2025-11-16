Olivia Holdt, 24, har ett långt förflutet i FC Rosengård.

Förra året vann hon och klubben SM-guld, men i dag ska Rosengård kämpa för att slippa kvalplats.

– Det har varit en tuff säsong, men det är ändå FC Rosengård vi pratar om. Det känns helt overkligt att säga att Rosengård kanske inte spelar i damallsvenskan längre, säger Holdt till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den 24-åriga Olivia Holdt kom till Rosengård 2022 och spenderade tre säsonger i den damallsvenska storklubben. Efter förra året lämnade den danska landslagsspelaren för den engelska WSL-klubben Tottenham Hotspur – men Rosengård har fortfarande en plats i hennes hjärta.

– Det är klart Rosengård betyder mycket för mig som klubb. Jag har lärt mig mycket om mig själv både på planen och speciellt utanför planen under min tid i Rosengård. Jag var väldigt tacksam för klubben och personerna som är i och runt klubben, säger Holdt till FotbollDirekt.

Hennes sista säsong i Rosengård blev speciell. Förra året krossade klubben allt motstånd och förlorade bara en match och kunde titulera sig svenska mästare tidigt på hösten.

– Jag tror jag sa i någon intervju direkt efter vi vann, att det var något väldigt speciellt och jag kommer nog aldrig kommer få uppleva det här igen. Sättet vi vinner på är speciellt. När du frågar mig om det nu, då börjar jag le. Det var något väldigt speciellt.

Olivia Holdt och Emma Jansson firar SM-guldet 2025. Foto: Bildbyrån

”Helt overkligt”

Denna säsong har det gått betydligt tuffare för Rosengård. De har gått från mästare till att kämpa om att säkra det damallsvenska kontraktet. Olivia Holdt berättar att en del kan bero på att många spelare lämnade för att prova vingarna utomlands.

– Vi visste att det inte var realistiskt att det skulle gå lika bra som förra året men ändå att de skulle spela med i toppen. Men vi var också många som lämnade efter den säsongen vi hade för att flytta utomlands. Det har varit tufft att se Rosengård i år.

På söndag kommer det avgöras om Rosengård klarar sig kvar eller måste kvala. Vad tror du om Rosengårds chanser?

– Jag tror fortfarande på dem. Det har varit en tuff säsong, men det är ändå FC Rosengård vi pratar om. Det känns helt overkligt att säga att Rosengård kanske inte spelar i damallsvenskan längre. Så jag tror att de kommer att vinna matchen och få stanna kvar i ligan som ett lag som Rosengård borde vara i, avslutar Holdt.

Rosengård ställs mot Linköping klockan 14:00. Samtidigt är storklubben beroende av att BP tappar poäng mot Hammarby.