Foto: Bildbyrån

Djurgården vinner derbyt – avgjorde på straff

Tvillingderby på Skytteholm mellan AIK och Djurgården.
Bortalaget gick segrande ur kampen efter mål på straff i slutminutrarna.

Under lördagen spelades det derby i Solna. AIK tog emot Djurgården hemma på Skytteholm.

Den första halvleken bestod av mycket kamp men var rätt så händelsefattig.

Djurgården skapade ändå några målchanser tidigt i matchen. Det var Wahlström som fick avslutaslägena. Även Pauline Rubin fick ett farligt läge när hon nickade utanför på ett inlägg.

Det stod 0-0 efter den första halvleken.

Det fortsatte vara jämnt i den andra halvleken. AIK hade ett jätteläge att ta ledningen när Son Hwa-yeon lyfte bollen över en utrusande Anna Koivunen, men en Djurgårdsförsvarare hann rensa på mållinjen.

I stället var det bortalaget som hittade målet avgjorde – med tio minuter kvar fick Djurgården straff, och Therese Åsland satte den säkert.

Startelvor:

AIK: Whyman – Oskarsson, Nordin, Plan, Lindstedt – Famili – Tabata, Hwa-yeon, Selin, Dahlqvist – Grabus.

Djurgården: Koivunen – Lobanova, Ashe, Ruuskanen, Hed – Watanabe, Pelgander, Åsland, Ulenius – Rubin, Wahlström.

