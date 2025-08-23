Djurgården vinner derbyt – avgjorde på straff

Tvillingderby på Skytteholm mellan AIK och Djurgården.

Bortalaget gick segrande ur kampen efter mål på straff i slutminutrarna.



Under lördagen spelades det derby i Solna. AIK tog emot Djurgården hemma på Skytteholm.



Den första halvleken bestod av mycket kamp men var rätt så händelsefattig.



Djurgården skapade ändå några målchanser tidigt i matchen. Det var Wahlström som fick avslutaslägena. Även Pauline Rubin fick ett farligt läge när hon nickade utanför på ett inlägg.



Det stod 0-0 efter den första halvleken.

Det fortsatte vara jämnt i den andra halvleken. AIK hade ett jätteläge att ta ledningen när Son Hwa-yeon lyfte bollen över en utrusande Anna Koivunen, men en Djurgårdsförsvarare hann rensa på mållinjen.



I stället var det bortalaget som hittade målet avgjorde – med tio minuter kvar fick Djurgården straff, och Therese Åsland satte den säkert.



Startelvor:

AIK: Whyman – Oskarsson, Nordin, Plan, Lindstedt – Famili – Tabata, Hwa-yeon, Selin, Dahlqvist – Grabus.

Djurgården: Koivunen – Lobanova, Ashe, Ruuskanen, Hed – Watanabe, Pelgander, Åsland, Ulenius – Rubin, Wahlström.