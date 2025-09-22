Dif-kaptenen efter derbysegern: ”Helt jävla fantastiskt”

Djurgården vann Stockholmsderbyt mot Hammarby med 2–1.

Efter ett sent ledningsmål i 96:e minuten.

– När vi var på kanalplan innan sommaren, då var det också på håret och då gick det deras väg i 95:e minuten och idag gick det vår väg och det är väldigt, väldigt gött, säger Sessy Åsland efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Djurgården vann sitt andra raka derby på Stockholms stadion, denna gången mot serieledarna Hammarby, något som lagkapten Sessy Åsland tycker var en kollektiv bedrift.

– Helt jävla fantastiskt. Vilken jävla grupp vi är. Vi fajtar och fajtar och fajtar och får det in i vårt spår och så är vi jävligt effektiva.

Är det extra skönt att kunna avgöra så sent?

– Ja, speciellt när vi fick den i ansiktet förra gången. Då var vi också jävligt nära.

Lagkaptenen menar att laget är otroligt starka och har en bra lagmoral och att det är det som gör att Djurgården vinner.

– Jag är mest stolt över lagmoralen för vi har haft mycket styr nu med. Alltså många saker som har hänt senaste veckorna, att vi har stått ihop tillsammans och verkligen fajtat. Alla som kom in och alla de på bänken också gör ett jävla bra jobb.

Över 3000 personer här, vad säger du om inramningen?

– Vi har alltid varit otroligt glada över de supportrar vi fått men fy fan vad många de var idag och hur mycket ljud de gjorde och hur mycket de förtjänar att vi faktiskt går ut med seger. För de har stått många gånger och hejat på oss när det precis varit andra vägen. Så jag är väldigt glad för våra supportrar att de fick den här vinsten.

Djurgården hade övertaget första halvlek och stora delar av andra. De vann duellerna och hade stundstals lekstuga mot Hammarby, något som Åsland höll med om.

– Alltså det handlar om att smälla och ge och ta och ligga och sniffa lite gräs ibland och Det är så sådana matcher är och det var tight också när vi var på kanalplan innan sommaren, då var det också på håret och då gick det deras väg i 95:e minuten och idag gick det vår väg och det är väldigt, väldigt gött, avslutar Sessy Åsland.