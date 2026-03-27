Dubbelklubbarna tar över damallsvenskan: ”Inte rättvist”

Klassiska damklubbar som Umeå, Tyresö och Linköping har försvunnit från damallsvenskan.

Serien domineras numera av Malmö FF, Hammarby och BK Häcken.

– Vi singelklubbar får kämpa på så länge som det bara går, säger Växsjös tränare Olof Unogård till FotbollDirekt.

Foto: Bilbyrån

2016 var Djurgården den enda klubben i damallsvenskan om även hade ett elitlag på herrsidan. Tio år senare utgör klubbar med elitverksamhet för både herrar och damer hälften av lagen i Sveriges högsta damserie.

Den här säsongen kommer AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö FF, BK Häcken och BP representeras i såväl herr- som damallsvenskan. IFK Norrköping har ett damlag i högsta serien, samtidigt som herrarna återfinns i superettan efter att ha åkt ut i fjol.

När damallsvenskan 2025 var färdigspelad bestod topp fem exklusivt av dubbelklubbar. Samtidigt åkte de trefaldiga mästarna Linköping ut och de regerande mästarna FC Rosengård var endast två poäng från att behöva kvala sig kvar i serien.

– Jag tror att det håller på att bli en mer och mer skiktad damallsvenska där dubbelklubbarna är där uppe och vi singelklubbar får kämpa på så länge som det bara går, menar Växsjös tränare Olof Unogård.

Olof Unogård. Foto: Bildbyrån

Unogårds motsvarighet i Vittsjö Mladen Blagojevic är inne på samma linje, men pekar också på de positiva aspekterna.

– Som alltid finns det två sidor. Det är jobbigt för singelklubbarna att behöva tävla mot plånböcker som, om man ska vara ärlig, inte gör det rättvist, menar han.

– Samtidigt är det bra för det betyder att det kommer in pengar i damfotbollen. Ju mer resurser vi kan få, desto bättre. Men över tid kommer singelklubbarna få det svårt.

Mladen Blagojevic. Foto: Bildbyrån

Det finns inte mycket som talar för att tillväxten av dubbelklubbar i damallsvenskan kommer avta. IFK Göteborg tog förra säsongen klivet upp till elitettan efter att vunnit sin serie i division 1 överlägset.

Klubbar som Elfsborg och Örebro SK är sedan tidigare etablerade i Sveriges näst högsta serie. Olof Unogård ser en framtid där singelklubbarna kommer vara i klar minoritet i damallsvenskan.

– Men det beror lite på om man ska klassa Rosengård som en singelklubb eller inte, och BP har ju inte samma tyngd som de andra dubbelklubbarna. Men om tre eller fyra år så kommer det nog vara betydligt fler dubbelklubbar i damallsvenskan.

Foto: Bildbyrån

När det kommer till FC Rosengård finns det, precis som Unogård säger, utrymme för tolkning. Klubben har ett herrlag i divison 1 och är därmed en dubbelklubb tekniskt sätt, dock inte på samma villkor som de övriga i damallsvenskan.

FC Rosengårds tränare Joel Kjetselberg vill däremot poängtera att FC Rosengård i huvudsak är en damfotbollsförening.

– Det är intressant att vara i en klubb där man brinner för att damfotbollen ska vara det viktigaste och att man inte förlitar sig på en herrklubb. Jag tror att vi kommer kunna utmana de andra klubbarna över tid, säger han till FotbollDirekt.

Joel Kjetselberg pekar på engelska Womens Super League, som domineras av klubbar som Arsenal, Chelsea och Manchester United.

– Vi har London City Lionesses som kan hävda sig i en engelsk kontext, vi vill vara den klubben i en svensk kontext, menar Kjetselberg.

Foto: Bildbyrån

Huruvida klubbar som FC Rosengård, Vittsjö och Växsjö kommer kunna hävda sig i framtiden återstår att se. Singeklubbarna i damallsvenskan agerar mer som utfyllnad än som titelutmanare numera.

Olof Unogård ser det ökande antalet dubbelklubbar som en naturlig progression. Att etablerade klubbar på herrsidan enkelt kan skapa framgångsrika damlag är inte konstigt, enligt honom.

– Det är klart att det är charmigt att lag som Piteå och Vittsjö kan vara i högsta serien. Samtidig så utvecklas fotbollen. Det har sina fördelar att du som ung tjej kan drömma om att spela i de riktigt stora klubbarna utomlands, säger Växsjös tränare.

– Sen är det ju också en annan identifikation med många av dubbelklubbarna i Sverige också. Det är de man känner till och växer upp med. Det är på gott och ont men det är bara att acceptera att det är så det är, avslutar han.