Fyra raka andraplatser – nu mästare igen: ”Äntligen” 

STOCKHOLM. Andraplats fyra år i rad.

Nu får äntligen BK Häcken och Jennifer Falk titulera sig som svenska mästare.

– Det känns så jävla bra, säger målvakten efter dagens guldmatch.

Foto: Bildbyrån

Jennifer Falk var med och tog SM-guld med Kopparbergs/Göteborg FC säsongen 2020, men sedan namnbytet och intåget i BK Häcken har det blivit fyra raka andraplatser i damallsvenskan för klubben och landslagsmålvakten.

Nu idag, efter 2–0-segern mot Djurgårdens IF på Kristinebergs IP, är dock Häcken mästare igen.

– Äntligen säger jag bara, det är som att vi har krigat i 100 år. Det känns så jävla bra, säger Jennifer Falk efter matchen.

Smakar det bättre på grund av att det varit så nära i så många år?

– Nja, det hade nog varit skönt att göra det första året också, men jag blir kanske lite extra känslosam eftersom det varit så nära så många gånger och nu äntligen så blev det.

”Jag ska fira med bubbel och dans”

För Häcken väntar nu guldfest och den 32-årige landslagsmålvakten är tydlig med hur hon ska fira ikväll.

– Jag ska fira med bubbel och dans. Ska försöka se om Monne (Monica Jusu Bah) kan lära mig en ny dans eller något. Bara dansa och vara jävligt glad.

Mer material från guldmatchen och kvällens firande kommer att publiceras på FotbollDirekt.