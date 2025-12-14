Genomgång Malmö FF: ”Lägger sista bitarna i ett guldpusslet”

Succésäsong som nykomlingar och flera spännande nyförvärv har redan presenterats.

Malmö FF ser ut att gå mot ett 2026 som mycket väl kan bli ett guldår.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling och Lovina Stafhammar går igenom läget i Malmö FF.

Redan inför årets säsong visste de flesta att Malmö FF inte var någon vanlig nykomling.

Värvningarna som gjordes förra vintern var av kaliber som inte borde vara möjlig för en nyuppflyttad klubb, men med det så kom även förväntningar. Det var inte speciellt mycket snack om att MFF skulle få tid att etablera sig, men den tiden behövde man inte riktigt heller. Direkt i premiären besegrades BK Häcken med 3–2 och redan där och då stod det klart att Malmö FF menar allvar.

Visst blev det några plumpar under säsongensgång, men en tredjeplats, som innebär Champions League-spel nästa säsong, vi tror Skåneklubben anser vara klart godkänd. Placeringen är nog mer än vad de flesta hade räknat med på förhand och samtidigt tycker vi att det viktigaste är att det är så tydligt att Malmö precis bara har börjat.