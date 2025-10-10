Glädjebesked för AIK: Duon tillbaka

AIK går trögt i damallsvenskan.

Nu får tabellåttan tillbaka den skadade duon Klara Ahnberg och Serina Backmark.

”Åter i full tränings”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån

Efter en stark vår och sommar i damallsvenskan har hösten varit tyngre för AIK. Stockholmslaget står på tre raka förluster och har sjunkit till en åttondeplats i tabellen med fem omgångar kvar att spela.

Inför slutspurten får ”Gnaget” nu tillbaka dubbla spelare från sjukstugan. Den 22-åriga målvakten Serina Backmark, som skadade ena handen inför matchen mot Rosengård den 14 september, är tillbaka på träningsplanen. Under stora delar av säsongen har Jada Whyman varit förstamålvakt.

Även den unge supertalangen Klara Ahnberg, som har dragits med en armskada under de två senaste veckorna, är tillbaka i full träning, meddelar AIK.

Klara Ahnberg. Foto: Bildbyrån

”Gnaget” tar emot jumbon Alingsås klockan 16:00 på lördag.