Häcken-stjärnornas framtidssvar: ”Skjuter på det”

Häckens stjärnspelare Jennifer Falk och Hanna Wijk sitter på utgående kontrakt.

Nu svarar duon på hur framtiden ser ut.

– Jag har skjutit på det för att kunna fokusera, säger Jennifer Falk till Fotbollskanalen.

Häckens målvakt Jennifer Falk sitter på ett utgående avtal. Målvakten var med när klubbens första SM-guld säkrades och framtiden har hon inte velat tänka på.

– Jag har skjutit på det för att kunna fokusera. Jag tänker att jag skjuter på det lite till och tar det sen. Jag fokuserar på det vi ska göra nu nästa vecka (returmatch mot Inter i Europa Cup), säger Falk till Fotbollskanalen.

Även Häckens ytterback Hanna Wijk bekräftar att det finns intresse för henne. Samtidigt är även hon osäker på hur framtiden ser ut.

– Vi har pratat med några olika, men man försöker inte tänka på det just nu, säger Wijk hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det är framför allt några engelska klubbar. Min dröm har varit att spela i England, det är absolut en stor dröm för mig.

Wijk har gjort en A-landskamp för det svenska damlandslaget.

Falk har spelat i Häcken sedan 2016 och noteras för lite mer än 150 matcher för klubben.