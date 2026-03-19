Häcken tippas att vinna – igen: ”Smickrande”

De regerande mästarna BK Häcken tippas vinnas damallsvenskan även i år.

Lagets nya tränare Elena Sadiku är inte förvända över favoritskapet.

– Vi vill vinna allting vi tävlar i, säger hon till FotbollDirekt.

Under upptaktsträffen inför årets damallsvensk presenterades mediernas gemensamma tabelltips för säsongen. Då befann sig BK Häcken i topp.

– Nej men det känns väl väldigt smickrande med tanke på att jag blir nästan extra stolt när jag ser att vi tippar det som en etta för vi har ändå tappat många spelare, säger Häckens tränare Elana Sadiku till FotbollDirekt.

Lagets stjärnanfallare Anna Anvegård känner sig bekväm med att tippas som favoriter.

– Jag har varit här i fyra säsonger och det är ingen säsongen då vi inte har gått in har sagt att vi ska komma högst upp. Så det är ingenting nytt för i år, menar hon.

Häcken har ett späcket schema framför sig. Innan den allsvenska premiären mot BP den 29 mars ska laget spela cupsemifinal borta mot Djurgården och den första av två semifinalmatcher mot Eintracht Frankfurt i Europa Cup.

– Det kommer bara handla om att fokusera på den matchen vi har närmst och sen så tar man nästa match efter det. Jag tror inte att man ska tänka framåt, man måste verkligen tänka på nuet. För kommer vi tänka på Frankfurt redan på fredag så kommer vi förlora matchen, säger Elena Sadiku och fortsätter:

– Det handlar mycket om att fokusera på uppgiften vi har framför oss och göra det så bra som möjligt. Fokusera på prestationen, få ut maximalt från varje spelare och sen så när matchen är klar, då tänker vi på nästa.

Hur känns det inför semifinalen mot Djurgården?

– Nej men såklart så känns det bra. Jag tror att nyckeln kommer att vara att vara ödmjuka inför uppgiften. Jag tror att det som kommer driva oss framåt i att vi är drivna att vara vårt bästa jag varje dag. Men såklart vill vi också tävla i alla tävlingar. Vi vill se till att vi försöker vinna allting vi tävlar i. Jag tror att den drivkraften kommer göra oss bättre som lag, menar Sadiku.