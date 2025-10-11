Häcken-tränarens eufori: ”Vi vann nog ett par hjärtan”

GÖTEBORG. BK Häcken har kopplat grepp om SM-guldet efter seger mot Hammarby.

Detta i en match där tre poäng inte var det enda göteborgarna vann.

– Det var publikrekord och vi vann nog även ett par hjärtan, säger tränare Mak Lind på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen tog BK Häcken mot Hammarby i en dramatisk seriefinal i damallsvenskan. Då skulle två mål i den första halvleken, från Tabby Tindell och Anna Anvegård, räcka till en mycket viktig seger för de gulsvarta från Hisingen.

Segern innebär att man nu har fyra poäng ner till ”Bajen” på andraplats och har goda möjligheter att lyfta Kronprinsessan Victorias pokal om fyra omgångar.

Hos de grönvita från Stockholm är minerna desto mer dystra.

– Vi är besvikna över att vi inte tar med oss poäng härifrån. När häcken gör 1-0 har vi uppförsbacke och vi är inte nöjda med den första halvleken. Vi hade behövt ett mål och försöker gå för det, säger Hammarby-tränaren Martin Sjögren på presskonferensen efter matchen, och fyller i:

– Vi är jättebesvikna. Det är klar fördel Häcken i kampen om allsvenskan, men det är fyra matcher kvar. Men det är klart att det ser bra ut för häcken. Vi ska göra en bra avslutning på året och försöka ta så mycket poäng som möjligt, men vi har fokus på Europa också.

”Har satt oss i väldigt bra sits inför avslutningen”

För Häcken-tränaren Mak Lind är smilbanden på en helt annan plats än i Bajen-led.

– Det är en enorm stolthet över prestationen och resultatet. Vi vann inte bara matchen, det var publikrekord och vi vann nog även ett par hjärtan, säger han och fortsätter:

– Vi kan vara väldigt stolta och vi har satt oss i väldigt bra sits inför avslutningen.

Med en 2-0-ledning i paus visste också Lind om att saker skulle förändras till den andra akten.

– Vi pratade om att de inte kommer göra samma sak i andra halvlek. Då har vi ett tålamod. Det är kul att se offensiva spelare som Schröder och Anvegård spela så uppoffrande, avslutar Lind.