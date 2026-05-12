Hammarby segrade i derbyt – norska stjärnan tvåmålskytt

Hammarby gästade Djurgården på Stockholms Stadion under tisdagen.

Bajen besegrade sin ärkerivaler efter två mål av Elin Sørum.

Den regniga tisdagskvällen bjöd på ett derby mellan Djurgården och Hammarby på anrika Stockholms Stadion.

I fjol bjöds det på stor dramatik när Bajen gästade Stadion för att ställas mot Djurgården. Då avgjorde Urara Wantanabe för hemmalaget när hon sköt in 2–1 målet i den 95:e minuten.

Djurgården fick matchens första chans på hörna, med kort därpå kunde Elin Sørum ge Hammarby ledningen med 1–0 efter Vilde Hasunds hörna.

Resultatet stod sig halvleken ut. Fem minuter efter halvtidsvilan fick Hammarby en straff. Bajens norska mittfältare Elin Sørum gjorde inget misstag från elva meter och blev tvåmålskytt i matchen.

Hammarby vann matchen med 2–0 och tog därmed platsen som serieledare. Bajen står på lika många poäng som BK Häcken men med bättre målskillnad. På lördag ställs lagen mot varandra i finalen av Svenska cupen.