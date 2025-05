Hammarbys glädje – ingen allvarlig skada på Hasund

Vilde Hasund tvingades bryta gårdagens toppmatch mot BK Häcken.

Nu kommer dock positiva besked kring 27-åringen.

”Det står dock klart att det inte rör sig om någon allvarlig skada”, skriver Hammarby sia sin hemsida.

Hammarby vann gårdagens toppmöte i damallsvenskan mot BK Häcken med 1–0.

Lite oroligt var det dock i Hammarby efter matchen, detta då Vilde Hasund tvingats bryta matchen med en befarad knäskada efter en kollision.

Nu kommer Hammarby med positiv uppdatering kring norskan.

”Vilde Hasund åkte på en smäll mot ena knät i en kollision under måndagskvällen och tvingades som bekant till ett byte en bit in i andra halvlek. Det står dock klart att det inte rör sig om någon allvarlig skada, utan bara en rejäl smäll där Hammarbys medicinska team kommer ta det dag för dag”, skriver klubben via sin hemsida.