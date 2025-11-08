Hårda kampen om ”Bäst på fest”-titeln: ”Hon leder ligan”

STOCKHOLM. Monica Jusu Bah pekades ut som den solklara favoriten till att ta hem titeln ”Bäst på fest” direkt efter matchen.

Väl på plats på Häckens guldfest har hon dock fått en ordentlig utmanare i Hanna Wijk.

– ”Wijken” är bäst hittills, hon leder ligan, säger Jennifer Falk till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken guldfestar för fullt och det är en hård kamp om vem som kommer ta hem den åtråvärda titeln ”Bäst på fest”.

På innerplan på Kristinebergs IP direkt efter guldmatchen pekades Monica Jusu Bah ut som en solklar favorit i den tävlingen, men väl på dansgolvet har hon fått en konkurrent i Hanna Wijk.

– Jag kommer att kämpa för den ikväll, Monica är bra, men jag ska kämpa också, säger Wijk till FotbollDirekt.

Wijk hyllas också för sin prestation på festen av av Jennifer Falk.

– ”Wijken” är bäst hittills, hon leder ligan, säger målvakten.

Monica Jusu Bah får också bemötta ”snacket” om att hon har en utmanare och hon tar det med ro. Hon avslöjar även vad hon tror kan bli avgörande till hennes fördel.

– Hahaha, Hanna Wijk, Felicia Schröder, vi har så många som är riktigt bra på fest. Men om jag skulle säga dans, då måste jag ändå ta den, säger Jusu Bah till FD.

Är det där prestigen ligger, den som dansar bäst är bäst på fest?

– Jag vet inte, det är verkligen olika, men jag skulle säga det, avslutar Jusu Bah.

Vem som blir vinnare av fest duellen lär avgöras under småtimmarna i natt…