Jättedrama i kvalstriden: ”Vi får prata lite”

Det är ett jättedrama i damallsvenskan.

Med en halvlek kvar att spela har Rosengård säkrat kontraktet på målskillnad.

– Det var en himla glädje, säger kaptenen Hanna Andersson som spräckte nollan.

Foto: Bildbyrån

Med en halvlek kvar av damallsvenskan 2025 ser Rosengård ut att till slut klara det allsvenska kontraktet. Den regerande mästaren tog en tidig ledning mot Linköping, samtidigt som Brommapojkarna hamnade i ett tvåmålsunderläge mot Hammarby.

– Det var en himla glädje, säger Hanna Andersson, som spräckte nollan för sitt Rosengård, till Viaplay.

Men sent i den första halvleken kvitterade Linköping och avslutningen av serien blir dramatisk in i det sista.

– Det är klart att det hade varit godare att ha ledning i paus. Vi får prata där inne (i omklädningsrummet, reds. anm.) och analysera lite och sedan får vi gå ut och köra, säger Andersson.

I skrivande stund har Rosengård säkrat kontraktet på målskillnad.

